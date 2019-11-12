Вице-премьер Украины: страна уже 5 лет готова к отмене санкций против России

Украина последние пять лет готова к отмене антироссийских санкций Евросоюзом. Киев подготовился к любому развитию событий, но власти намерены добиться выполнения Москвой Минских договоренностей. Об этом заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Если это произойдет, то лавина „зрады“ (предательства — прим. ред.) сойдет однозначно. Но главное для нас — мы готовы к любому сценарию. И мы понимаем, что это может произойти», — сказал он «РБК-Украина».

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По словам Кулебы, страна должна предотвратить снятие санкций без выполнения Минских соглашений. Сейчас это является главной задачей украинской дипломатии.

Он отметил, что если страны ЕС все же снимут ограничительные меры, то Киев должен будет получить «максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам».

Евросоюз ввел санкции против России в 2014 году, после проведения референдума в Крыму. В свою очередь, в Кремле ввели ответные меры и ограничили импорт товаров на территорию государства. О продлении антироссийских санкций ЕС стало известно 12 сентября. В списке оказались органы власти, граждане России и Украины, а также военные формирования самопровозглашенных республик Донбасса.