Мир 28 марта 2023, 23:33 Вице-премьер Украины пригрозила усыновившим сирот из зоны спецоперации россиянам Вице-премьер Украины Верещук пригрозила россиянам, которые усыновили сирот из зоны СВО РИА «Новости»

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила россиянам, которые усыновили оставшихся без родителей в зоне спецоперации сирот. В своем Telegram-канале она заявила, что личности этих людей якобы известны «международным правоохранителям».

Политик специально написала текст на русском языке, чтобы «прочитали россияне». По словам Верещук, опекунам и приемным родителям из России «рано или поздно придется ответить» за то, что они приютили сирот из зоны боевых действий. Также ответственность, по ее мнению, понесут причастные к процессу усыновления чиновники.

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«Ваши личности не являются большим секретом ни для украинских, ни для международных правоохранительных органов», — высказалась она.

Вице-премьер перечислила несколько фамилий, которые якобы принадлежат жителям Подмосковья. Она утверждает, что именно эти люди взяли под свою опеку сирот, которых эвакуировали из зоны проведения спецоперации.

В середине марта Международный уголовный суд выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой якобы за «кражу несовершеннолетних». На территории РФ юрисдикция МУС не действует.