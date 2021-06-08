Вице-премьер Украины назвал молчание самой большой ошибкой НАТО

Молчание союзников по вопросу вступления Украины в НАТО стало «самой большой ошибкой» альянса. Такое мнение высказала вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Украина уже 13 лет, с момента Бухарестского саммита, ждет ответа о своем вступление в альянс, напомнила она во время киевской конференции «Демократия в действии». Об этом сообщило издание «Европейская правда.

«Речь идет не об ответе Украины на вопрос, а об обязательствах союзников, которые они взяли на себя 13 лет назад. И после 13 лет молчания украинцы и лидеры Украины понимают, что молчание не приносит ответов от другой стороны. Это абсолютно самая большая ошибка, которую могли сделать союзники, — не давать ответ Украине и Грузии относительно позиции, которая уже была зафиксирована на Бухарестском саммите», — сказала Стефанишина.

Последнее время президент Украины все чаще обращается к союзникам с требованием включить страну в НАТО. Украинский лидер был недоволен, что предстоящий саммит НАТО пройдет без участия Украины, хотя он надеялся на нем получить План действий по получению членства в альянсе.