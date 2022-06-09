Вице-премьер Сербии заявила о тяжелом положении страны из-за прилета Лаврова

Запланированный на 6 июня визит министра иностранных дел России в Сербию создал бы трудности для балканской страны, поэтому хорошо, что он был отложен. Это мнение озвучила министр энергетики и вице-премьер государства Зорана Михайлович, написало РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время власти Сербии ведут непростую политическую, финансовую и энергетическую борьбу, поэтому визит Лаврова создал бы дополнительное напряжение.

«В итоге хорошо, что российский министр не прилетел в Сербию. Мы должны задуматься о своем собственном пути. Как и говорил президент страны Вучич, Сербия четко определилась с планами вступить в Евросоюз», — заявила политик.

Самолет Сергея Лаврова не пустили в собственное воздушное пространство Северная Македония, Черногория и Болгария. Сербский президент Вучич заявил, что не удивлен решению этих стран помешать поездке российского дипломата.