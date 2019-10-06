Вице-премьер России встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы

«Я впервые у вас, мне все очень понравилось», — заявил российский вице-премьер в начале встречи, которая состоялась в президентском дворце Мирафлорес. Продлилась встреча менее часа.

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По словам Мадуро, визит вице-премьера РФ в Каракас очень важен после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

Встреча Мадуро с Путиным состоялась в конце сентября. Венесуэльский лидер ранее рассказал, что по итогам стороны согласовали план взаимодействия в области экономического и промышленного развития. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры двух государств обсуждали также военно-техническое сотрудничество, оно «продолжается».

По словам Мадуро, нужно контролировать, что поручения выполняются, а работа идет. Он также отметил, что, по его мнению, выработать план на 10 лет, чтобы четко представлять будущее — это хорошая идея.