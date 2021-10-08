Вице-премьер России встретился с сербским президентом

Вице-премьер Юрий Борисов прибыл в Сербию для участия в заседании Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Кроме того, российский политик провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом написал RT со ссылкой на сайт правительства.

«Ключевым направлением сотрудничества двух стран остается энергетика, подчеркнул Юрий Борисов», — говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Борисов добавил, что в 2021 году была введена в эксплуатацию сербская часть газопровода, соединяющего «Турецкий поток» от границы с Болгарией до границы с Венгрией с национальными газотранспортными системами.

«Наша совместная работа по завершению строительства сербского участка газопровода и запуск его в эксплуатацию обеспечили на долгосрочный период энергетическую безопасность Сербии… Помимо надежных и гарантированных поставок необходимых Сербии объемов газа, это предоставило ей возможность самой стать страной-транзитером и развивать новые направления, в том числе нефте- и газохимию, что, в свою очередь, обеспечит дополнительный вклад в развитие сербской экономики», — добавил вице-премьер.

На встрече также обсудили дальнейшие перспективы участия российских компаний в строительстве новых энергетических объектов в Сербии.