Санкции не отпугнули партнеров России из Евразийского экономического союза. План Запада провалился, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Об этом сообщило РИА «Новости».

Выступая на конференции «Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС», он сказал, что экономическая война против России пошла не так, как ожидалось, «не по плану тех, кто ее развязал».

Авторы санкций рассчитывают, что эти меры должны отпугнуть государства — члены ЕАЭС от сотрудничества с Россией, разорвать наши связи. И в целом это будет означать, что Евразийский регион не сможет экономической интеграцией действовать как самостоятельный субъект

Однако действия президента России, правительства и Центробанка позволили избежать таких последствий, отметил он.

Несмотря на это, украинские власти потребовали от Евросоюза ввести седьмой пакет санкций, сообщило РИА ФАН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал сделать это безотлагательно.