Вице-премьер Польши предложил направить на Украину миротворческую миссию НАТО

Миротворческая миссия НАТО должны быть отправлена на Украину. Такое мнение выразил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, еще более широкого международного состава. Но такая миссия, которая будет в состоянии себя защитить, которая будет действовать на территории Украины», — приводит его слова РИА «Новости».

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении 15 марта отправились в Киев. Там они встретились с Зеленским и премьером Украины Денисом Шмыгалем. В состав делегации также вошел вице-премьер Ярослав Качиньский.

В начале марта Владимир Зеленский выступил с видеообращением перед сеймом Польши, в котором поблагодарил за всестороннюю поддержку Украины. Он выразил мнение, что у Украины и Польши есть историческая миссия. Президент Украины также поблагодарил Польшу за убежище для почти полутора миллионов украинцев, помощь оружием и мощную дипломатическую поддержку.