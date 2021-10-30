Вице-премьер Молдавии назвал цену на российский газ для республики

Цена на российский газ для Молдавии в ноябре будет в два раза ниже рыночной и ниже октябрьской стоимости. Об этом сообщил у себя в Facebook вице-премьер республики Андрей Спыну.

«Исходя из текущих рыночных цен стоимость [на газ] в ноябре будет быть приблизительно 450 долларов за тысячу кубометров <…> В нынешних условиях у нас будет цена в два раза ниже рыночной и цена ниже, чем мы платили в октябре», — уточнил политик.

Спыну подчеркнул, что подписанный протокол не предусматривает никаких политических условностей и «никоим образом не упоминает Приднестровье». Что касается задолженности, образовавшейся у компании «Молдовагаз», стороны договорились провести независимый аудит этого долга в 2022 году.

«На основании этого аудита будет установлена сумма и у нас будут новые переговоры по определению того, как будет компания будет гасить этот долг», — добавил он.

Договор о поставках газа в республику был заключен ранее между министерством инфраструктуры и регионального развития Молдавии и «Газпромом». Договор рассчитан на пять лет. Поставки начнутся с 1 ноября.