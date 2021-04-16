Вице-премьер Японии предложил пить воду с «Фукусимы-1»

Японский вице-премьер и министр финансов Таро Асо опять заявил, что воду с АЭС «Фукусима-1» можно пить. Она очищена от радиоактивных веществ.

«Самое главное, что она будет в семь раз чище, чем допускается нормами Всемирной организации здравоохранения. Эту воду вполне можно пить, это понятно», — сказал он на пресс-конференции в Токио после заседания Кабмина. Его процитировал ТАСС.

Вопросы к нему по поводу чистоты воды, которую с АЭС «Фукусима-1» намерены слить в океан, связаны с критикой этого решения в Южной Корее и Китае.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 15 апреля призвал политиков Японии самим пить эту воду, использовать ее для стирки одежды и приготовления еды. Дипломат заявил, что только так Токио сможет убедить в безопасности своих намерений.

В свою очередь Асо ранее уже говорил о том, что очищенную воду с АЭС можно пить. Россия наряду с другими странами тоже выразила обеспокоенность с такими заявлениями Японии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва надеется на то, что Токио будет информировать други страны о своих действиях по этому вопросу.