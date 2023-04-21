21 апреля 2023, 13:36
Вице-премьер Британии Рааб ушел в отставку после обвинений в неподобающем поведении
Заместитель премьер-министра, министр юстиции Великобритании Доминик Рааб подал в отставку после расследования жалоб на его издевательства в отношении подчиненных. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».
В своих соцсетях вице-премьер отметил, что решение об отставке принял после получения отчета в результате расследования адвоката Адама Толлея. Ранее министр юстиции обязался уйти со своего поста в случае выявления травли, передает «ПолитЭксперт».
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Отмечается, что Доминика Рааба обвинили в агрессивном поведении и буллинге своих подчиненных в конце прошлого года.
Великобритания
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