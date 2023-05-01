Мир 01 мая 2023, 11:59 Вице-председателя партии «Шор» задержали в аэропорту Кишинева ТАСС: вице-председателя партии «Шор» Марину Таубер задержали в аэропорту Кишинева РИА «Новости»

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Вице-председателя оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер задержали в аэропорту Кишинева. Об этом написал ТАСС, со ссылкой на прокуратуру Молдавии. Таубер подозревают в нарушениях правил финансирования партии.

Политика поймали, когда она собиралась сесть на самолет, летящий в Израиль. Таубер нарушила условия примененной к ней меры пресечения. Ранее вице-председатель уже игнорировала запрет на выезд из населенного пункта, где она живет.

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«Существовал значительный риск, что подследственная скроется от правосудия», — сообщили в прокуратуре.

По словам Таубер, никаких предпосылок к ее задержанию не было, передавало радио «Комсомольская правда». Поездку в медицинских целях она планировала заранее, об этом свидетельствуют документы и обратный билет.

Обвинения против Таубер выдвинули в июле 2022 года. Депутат согласилась сотрудничать со следствием, чтобы восстановить справедливость. В понедельник, 1 мая, прокуратура выпустила запрос о проведении судебного заседания, чтобы вернуть Таубер под судебный контроль или домашний арест. Политика об этом не предупредили, передавало РИА «Новости».

Партия «Шор» проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Как писал «360», в марте зампред партии «Шор» Тауберпотребовала от властей Молдавии оплаты счетов людей за газ.

Жители Молдавии также обвиняли руководство в неспособности справиться с ростом цен, а также напоминали о рекордной инфляции, составившей 30 % по итогам 2022 года. Митингующие призывали президента республики уйти в отставку. Во время акции между протестующими и полицией начались стычки.