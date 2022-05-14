Вице-канцлера Германии освистали после заявления о помощи Украине

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек раскритиковал тех, кто выступает против предоставления помощи Украине. После этих слов министра страны по делам экономики и защиты климата освистали.

Хабек высказался о ситуации на Украине во время выступления на митинге перед региональными выборами в Кельне. Он высказался против тех, кто осуждает предоставление военной помощи украинским властям.

«Если вы не помогаете людям, которые борются за свою жизнь, вы виновны как минимум так же, а может, и больше», — заявил министр. Цитату привело издание Tag 24.

Речь Хабека прервали начавшие кричать и свистеть протестующие. Несогласные с его словами стали скандировать: «Разжигатель войны». Такое поведение присутствующих вице-канцлер назвал аморальным.

При этом Хабек признал, что из сложившейся ситуации никому не удастся выйти морально чистым. Он отметил, что не гордится поставками оружия украинским военным. Также он добавил к этому списку попытку Германии заменить российские энергоресурсы поставками из других стран. Вместе с тем министр назвал принимаемые меры необходимыми.