Вице-канцлер Германии заявил об «однозначном» применении «Новичка» к Навальному

Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц настаивает на том, что на Алексея Навального совершено покушение и это было сделано «однозначно" с помощью вещества из группы «Новичок». Политик призвал Россию расследовать случившееся.

В связи с этим Берлин выразил желанием сотрудничать с Москвой. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Делом Навального ЕС должен заниматься совместно», — заявил вице-канцлер. Его процитировал «Интерфакс».

Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Самолет сел в Омске, после этого основателя ФБК доставили в местную больницу. Спустя два дня его транспортировали спецбортом в берлинскую клинку «Шарите», где он проходит лечение.

Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили с помощью вещества из группы «Новичок». В прошедший понедельник, 7 сентября, стало известно, что он вышел из комы и реагирует на окружающих.

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что Евросоюз даст общую реакцию на сложившуюся ситуацию. Это произойдет после того, как российские власти выскажут свою позицию.

МИД РФ призвал страны-участницы G7 не нагнетать истерии вокруг дела Навального и прекратить « «безосновательные нападки на Россию».