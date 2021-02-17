Вице-канцлер Германии заявил о желании занять место Меркель

Вице-канцлер Германии от социал-демократов Шольц подтвердил планы занять место Меркель на посту канцлера по итогам предстоящих парламентских выборов. Они пройдут в этом сентябре.

«Я хочу стать канцлером ФРГ» — заявил вице-канцлер Германии от социал-демократов Олаф Шольц, передает официальный Telegram-канал РИА «Новости».

Шольц был вызван в бундестаг на обсуждение по «Северному потоку — 2» прямо с совещания у Ангелы Меркель. Нюанс происходящего вокруг Шольца в том, что он официальный кандидат в канцлеры Германии от немецких социал-демократов.

На предстоящих парламентских выборах, они пройдут в сентябре 2021 года, Олафу Шольцу предстоит бороться с консерваторами за кресло нынешнего канцлера Германии Ангелы Меркель. В этой связи немецкие эксперты расценивают нынешний скандал как часть предвыборной кампании Шольца.

Германия является парламентской республикой, поэтому президент там выполняет номинальную функцию, тогда как первым лицом государства считается именно канцлер.