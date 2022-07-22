Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» категорически невозможен. Он станет поражением для Евросоюза, который стремится отказаться от российского газа. Об этом заявил в интервью сайту ZDF Today Journal вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

«Вы должны найти альтернативу и быть бережливыми. Ввод в эксплуатацию „Северного потока — 2“ категорически невозможен. Зависимость от российского газа не должна увеличиваться. Это было бы поднятием белого флага», — сказал чиновник.

Он опасается, что Россия станет использовать поставки газа в качестве рычагов давления на Европу, поэтому следует продолжить взятый курс на введение эмбарго.

При этом Роберт Хабек признал, что в Евросоюзе нет единства по этому вопросу. Далеко не все готовы сократить поставки газа из России на 15% к марту 2023 года.

«В ЕС существует массовое сопротивление предложениям Комиссии ЕС по плану действий в чрезвычайных ситуациях с газом. После негативных комментариев из Польши в среду правительства Испании, Португалии и Греции раскритиковали предложения в четверг», — сказал он.