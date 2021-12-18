Строительство газопровода «Северный поток — 2» является геополитической ошибкой. Об этом заявил вице-канцлер Германии и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

«Северный поток-2» был геополитической ошибкой. Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против него. Теперь трубопровод построен. Неясен вопрос, сможет ли он начать работу», — привела слова Хабека газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Вице-канцлер добавил, что по вопросу запуска трубопровода необходимо принимать решение, опираясь на законодательство Европы и Германии. При этом он подчеркнул, что газ могут вовсе не пустить. Работа трубопровода не начнется, если Россия начнет военные действия против Украины. Также министр пригрозил российской стороне последствиями.

«При старом правительстве ФРГ оказывалось большое политическое давление в вопросе разрешения „Северного потока — 2“, и, несмотря на это, он не введен в эксплуатацию», — заявил Хабек.

Ранее новый министр финансов ФРГ Кристан Линднер отверг связь запуска «Северного потока-2» с политикой. По его словам, вопрос работы проекта лежит исключительно в правовой плоскости.