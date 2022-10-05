Вице-канцлер ФРГ оценил ситуацию с ценами на газ | 360°

Мир 05 октября 2022, 08:15 Поделиться Telegram

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Viber Вице-канцлер ФРГ оценил ситуацию с ценами на газ Вице-канцлер ФРГ Хабек: часть дружественных Германии стран завышает цены на газ unsplash

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Ряд дружественных Германии страны пытаются повысить цены на газ. Такое заявление в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung сделал вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

«Некоторые страны, в том числе дружественные, добиваются астрономических цен. Это, конечно, влечет за собой проблемы», — заявил он.

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По его словам, этот вопрос нужно выносить на обсуждение. Также Хабек выразил надежду на переговоры по этой теме между Евросоюзом и дружественными странами.

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Он сказал, что США тоже должны обратить внимание на эту проблему и принять участие в урегулировании вопроса с введением ограничений цен на газ. Хабек напомнил, что представители американской стороны уже вели переговоры с европейскими коллегами по этому поводу. После обсуждения страны ЕС высвободили нефть из национальных резервов.

По мнению Хабека, ЕС может рассчитывать на подобный встречный шаг со стороны дружественных стран в вопросе ограничения цен на газ.

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