Вице-канцлер ФРГ объяснил, в каком случае Германия не будет платить компенсацию за «Северный поток — 2»
Вице-канцлер ФРГ Хабек: Германия не будет платить, если «Северный поток — 2» не признает ЕС
Германия не должна будет выплачивать компенсацию, если национальный регулятор не признает газопровод «Северный поток — 2» соответствующим праву Евросоюза. Так сказал вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в беседе с журналом Der Spiegel.
Он напомнил, что сейчас сертификацию трубопровода приостановило Федеральное сетевое агентство.
«Когда она (сертификация — прим. ред.) возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций», — объяснил Хабек.
По словам министра, сейчас актуальным остается соглашение между Германией и США, которое предусматривает, что энергетика не должна использоваться Россией в качестве «оружия». При этом он отметил, что в транзитных мощностях Украины может уже не быть нужды.
Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию «Северного потока — 2» 16 ноября из-за организационно-правовых вопросов. В ФРГ утверждают, что регулятор не основывается на политической ситуации.