Германия не должна будет выплачивать компенсацию, если национальный регулятор не признает газопровод «Северный поток — 2» соответствующим праву Евросоюза. Так сказал вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в беседе с журналом Der Spiegel.

Он напомнил, что сейчас сертификацию трубопровода приостановило Федеральное сетевое агентство.

«Когда она (сертификация — прим. ред.) возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций», — объяснил Хабек.

По словам министра, сейчас актуальным остается соглашение между Германией и США, которое предусматривает, что энергетика не должна использоваться Россией в качестве «оружия». При этом он отметил, что в транзитных мощностях Украины может уже не быть нужды.

Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию «Северного потока — 2» 16 ноября из-за организационно-правовых вопросов. В ФРГ утверждают, что регулятор не основывается на политической ситуации.