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    21 января 2022, 14:37

    Вице-канцлер ФРГ Хабек призвал не спекулировать на теме отключения России от SWIFT

    Полина Гребенщикова

    Вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал не спекулировать на теме возможного отключения России от SWIFT. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Spiegel.

    «Это крайняя экономическая санкция, но я не буду здесь спекулировать», — сказал Хабек.

    Он добавил, что такое решение станет крайней мерой в случае эскалации конфликта с Украиной, однако пояснил, что не считает нужным говорить об этом «абстрактно».

    Ранее СМИ сообщили, что США и Европа больше не рассматривают такую меру в отношении России, написала «Газета.ru».