Вице-канцлер ФРГ Хабек призвал не спекулировать на теме отключения России от SWIFT

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал не спекулировать на теме возможного отключения России от SWIFT. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Spiegel.

«Это крайняя экономическая санкция, но я не буду здесь спекулировать», — сказал Хабек.

Он добавил, что такое решение станет крайней мерой в случае эскалации конфликта с Украиной, однако пояснил, что не считает нужным говорить об этом «абстрактно».

Ранее СМИ сообщили, что США и Европа больше не рассматривают такую меру в отношении России, написала «Газета.ru».