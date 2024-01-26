Мир 26 января 2024, 17:18 Вице-губернатор Техаса потребовал от Байдена «уйти с пути» силовиков Вице-губернатор Техаса Патрик предостерег Байдена от конфронтации с силовиками Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency/globallookpress

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Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик посоветовал президенту США Джо Байдену не вступать в конфликт с силовиками штата и «уйти с их пути». Заявление прозвучало в эфире канала Fox News.

Патрик предупредил, что конфронтация с правоохранителями, нацгвардией и армией Техаса может стать «крупнейшей ошибкой» администрации Байдена.

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«Мы заняты тем, чего хочет американский народ. <…> Если Джо Байден уйдет с нашего пути, мы сделаем свое дело и защитим границу. Они не нужны нам», — подчеркнул техасский вице-губернатор.

Он добавил, что Техас будет рад любой помощи от других штатов, но только организованной через необходимые инстанции, чтобы «тысячи людей не объявились завтра же».

Ранее СМИ сообщили о возможности выхода Техаса из состава США. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заметил, что перспектива появления Техасской Народной Республики, которое он шутливо предсказывал еще в 2022 году, становится все более реальной.