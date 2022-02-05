Вице-адмирал назвал единственное средство защиты США от гиперзвукового оружия

Единственное средство, которое защищает США от гиперзвукового оружия, — это ракета SM-6, заявил вице-адмирал Джон Хилл. По его словам, вскоре эти ракеты должны усовершенствовать.

Вице-адмирал рассказал, что о программе модернизации SM-6 не заявляли раньше, но разработка программы уже началась. Планируется, что ракеты смогут сбивать гиперзвуковые боеголовки, написало РИА «Новости».

«По сути, это наш единственный рубеж обороны от гиперзвукового оружия», — отметил Хилл.

По его словам, из-за недостатков наземных систем Штаты намерены начать использовать спутники для отслеживания пусков подобных ракет.

«Поле зрения радаров ограничено, а у нас тем временем кончаются острова для их размещения», — добавил вице-адмирал.

В начале февраля стало известно о том, что США предоставили Украине просроченные ракеты для ПТРК Javelin, написал «Царьград». О том, что американские власти продолжат помогать Украине в наращивании военного потенциала, заявлял ранее глава Госдепа Энтони Блинкен.