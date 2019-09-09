Витамин E оказался смертельно опасным для вейперов
Предположительно, таким веществом оказался витамин E. По словам специалистов федеральной системы здравоохранения Соединенных Штатов, чье мнение привел телеканал CNN, обычно он полезен. Однако в газообразном состоянии вещество может составлять новые соединения. Безобидны из них далеко не все.
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«Мы призываем общественность быть бдительными в отношении любых продуктов для вейпинга и немедленно связываться со своим врачом, если у них появляются какие-либо необычные симптомы. В целом парение неизвестных веществ опасно, и мы продолжаем изучать все варианты борьбы с этой проблемой», — отметил комиссар здравоохранения Нью-Йорка доктор Говард Цукер.
Отмечается, что указанный вид витамина E нашли только в тех смесях для вейпов, которые содержат тетрагидроканнабинол, или марихуану. В никотиновых смесях его нет.
Доктор Шарон Леви из Бостонской детской больницы отметил, что информации о том, какие именно вещества входят в состав жидкостей для вейпа, по-прежнему немного. Почти неизвестно и то, как вейпинг влияет на увлекающихся им людей.
В минувшие выходные американские власти подтвердили, что в стране от вызванных вейпом заболеваний умерли уже пять человек. Все они жаловались на схожие симптомы — головную боль, лихорадку, общее недомогание, потерю веса и проблемы с дыханием.