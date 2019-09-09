Витамин E оказался смертельно опасным для вейперов

Эпидемию среди вейперов в США мог спровоцировать химикат в смесях для вейпов. В стране умерло уже пять человек, еще 450 потребовалась госпитализация.

Предположительно, таким веществом оказался витамин E. По словам специалистов федеральной системы здравоохранения Соединенных Штатов, чье мнение привел телеканал CNN, обычно он полезен. Однако в газообразном состоянии вещество может составлять новые соединения. Безобидны из них далеко не все.

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«Мы призываем общественность быть бдительными в отношении любых продуктов для вейпинга и немедленно связываться со своим врачом, если у них появляются какие-либо необычные симптомы. В целом парение неизвестных веществ опасно, и мы продолжаем изучать все варианты борьбы с этой проблемой», — отметил комиссар здравоохранения Нью-Йорка доктор Говард Цукер.

Отмечается, что указанный вид витамина E нашли только в тех смесях для вейпов, которые содержат тетрагидроканнабинол, или марихуану. В никотиновых смесях его нет.

Доктор Шарон Леви из Бостонской детской больницы отметил, что информации о том, какие именно вещества входят в состав жидкостей для вейпа, по-прежнему немного. Почти неизвестно и то, как вейпинг влияет на увлекающихся им людей.

В минувшие выходные американские власти подтвердили, что в стране от вызванных вейпом заболеваний умерли уже пять человек. Все они жаловались на схожие симптомы — головную боль, лихорадку, общее недомогание, потерю веса и проблемы с дыханием.