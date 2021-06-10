Виталия Кличко назвали возможным кандидатом на замену Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко может стать следующим президентов Украины. Такое предположение сделал депутат Верховной Рады Илья Кива.

Он считает, что сменить Владимира Зеленского решили «американские кураторы». Об этом он сказал в эфире телеканала «Первый независимый», сообщило РИА «Новости».

«Последний приезд Блинкена на Украину — он же прямое тому подтверждение. Ведь президенту Зеленскому вручили черную метку. Ему показали на выход», — сказал Кива.

Он отметил, что в США уже думают над следующей кандидатурой на пост президента Украины. Вокруг этого человека сейчас «собираются олигархи и отдельные политики».

«И здесь на арену выходит боксер-сутенер, он же по совместительству мэр города Киева. Почему говорю сутенер? Потому что именно этот человек отвечает за все публичные дома в нашей столице. Он даже живет в доме, в котором находится публичный дом», — объяснил Кива.

Он считает, что именно старшего Кличко кураторы из США рассматривают на замену Владимиру Зеленскому. При этом депутат подчеркнул, что это его субъективное мнение и личная оценка происходящих событий.