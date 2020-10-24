Виталий Кличко заразился коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что заразился коронавирусом, но чувствует себя хорошо. Он отметил, что ушел на самоизоляцию.

«Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что работа мэра в период пандемии предполагает постоянные риски, ведь главе города приходится постоянно общаться с людьми и проверять больницы. Кроме того, он постоянно бывал в инфекционных отделениях, в которых лечат пациентов с подтвержденным коронавирусом. Кличко отметил, что пытался беречься.

«Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный. Чувствую себя хорошо. Но должен уйти на самоизоляцию», — добавил он.

Мэр Киева подчеркнул, что в ближайшее время будет продолжать работать из дома.

Ранее «Газета.ru» отметила, что на добровольную самоизоляцию ушел губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он решил перестраховаться после возможного контакта с пациентом, который получил положительный тест на коронавирус.