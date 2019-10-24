Виталий Кличко напал на журналиста из-за вопроса о незаконной постройке
Мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с жителями Соломенского района. Во время мероприятия глава столицы Украины разозлился из-за неудобного вопроса. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Мэр Киева попал на видео. На кадрах видно, как Виталий Кличко внимательно слушает вопросы и отвечает на них. Однако украинский политик начал злиться после того, как граждане подняли вопрос о незаконной застройке в Платоновском переулке.
Кличко заметил, что его снимают, набросился на журналиста и попытался отобрать у него телефон. Очевидцы вежливо попросили не ломать личное имущество, но глава Киева продолжил закрывать объектив ладонью и тянуть гаджет на себя.
Пресс-секретарь мэра Киева назвал происходящее на видео продуманной манипуляцией.