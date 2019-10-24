Виталий Кличко напал на журналиста из-за вопроса о незаконной постройке

Мэр Киева попал на видео. На кадрах видно, как Виталий Кличко внимательно слушает вопросы и отвечает на них. Однако украинский политик начал злиться после того, как граждане подняли вопрос о незаконной застройке в Платоновском переулке.

Кличко заметил, что его снимают, набросился на журналиста и попытался отобрать у него телефон. Очевидцы вежливо попросили не ломать личное имущество, но глава Киева продолжил закрывать объектив ладонью и тянуть гаджет на себя.

Пресс-секретарь мэра Киева назвал происходящее на видео продуманной манипуляцией.