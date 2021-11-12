Visa ввела льготные комиссии для крупнейших онлайн-магазинов за прием карт

Платежная система Visa ввела льготные тарифы для крупных торговых площадок в Сети за прием карт. Об этом сообщил РБК со ссылкой на бюллетень Visa.

В документе говорится, что теперь размер комиссии будет составлять от 1,2 до 1,5%. Он будет зависеть от объемов продаж маркетплейсов. Под критерии новых тарифов попадают онлайн-магазины Ozon, Wildberries и другие. Ранее у Visa никаких особых условий для онлайн-ретейлеров не было.

Льготы коснулись межбанковской комиссии. Это часть общего тарифа за прием карт, который банк берет с магазина. Его размер устанавливает платежная система, но деньги получает выпустившая карту финансовая организация. По словам представителя платежной системы, нововведение должно простимулировать развитие электронной коммерции в России.

Ранее Visa предупредила сотрудничающие с маркетплейсом Wildberries банки о штрафах за транзакции с наценкой. Магазин в ответ обвинил платежную систему в давлении на кредитные организации. По мнению руководства Wildberries, эти угрозы незаконны, а платежная система проявляет недобросовестную конкуренцию.