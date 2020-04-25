Вирусологи обнаружили в Германии людей с иммунитетом к новому коронавирусу

Люди, переболевшие вирусами, относящимися к роду коронавирусов, общее название COVID, могут быть нечувствительно к новому штамму SARS-CoV-2. К такому выводу пришли исследователи берлинской клиники Charite.

Об этом телерадиокомпания NDR рассказал руководитель группы вирусолог Кристиан Дростен. Он сообщил, что специалисты работали с Т-лимфоцитами, на основании которых организм формирует так называемый иммунный ответ. Ученые исследовали две группы клеток — выздоравливающих пациентов и тех людей, которые еще не заразились.

У трети участников последней группы организм распознавал новый коронавирус, хотя с SARS-CoV-2 у него контакта никогда не было. Дростен предположил, что эти пациенты ранее уже переносили другие вирусные заболевания. Он предостерег научное сообщество от скороспелых выводов, но осторожно предположил, что у трети населения может быть иммунитет к COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 5-10% популяции в принципе не способны вырабатывать иммунитет.