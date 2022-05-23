Вирусолог Зверев предположил, откуда взялась оспа обезьян

Оспа обезьян могла распространиться по миру из-за утечки из лаборатории. Таким мнением с Тульской службой новостей поделился вирусолог, академик РАН Виталий Зверев.

По словам специалиста, оспа обезьян не так опасна, как о ней говорят. Такие случаи бывали и раньше.

«Вирус переходит с грызунов на обезьян или человека. Был или лабораторный случай или опять завезли какое-то экзотическое животное из Африки», — сказал Зайцев.

Что касается России, то до нее оспа обезьян скорее всего не дойдет, считает вирусолог.