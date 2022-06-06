Вирусолог Волчков рассказал, как оспа обезьян стала заражать людей

Перейти из популяции животных к человеку вирусу проще всего через людей, страдающих ВИЧ и СПИД, а таких людей довольно много в Африке. Так вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков в разговоре с Ura.ru объяснил вспышки заболевания оспой обезьян.

«Есть ощущение, что такие процессы, как ВИЧ, переходящий в СПИД, и адаптация новых вирусов из Африки к человеку взаимосвязаны. Сегодня оспа обезьян, до этого омикрон, завтра еще что-нибудь. В Африке огромное количество ВИЧ-инфицированных. В некоторых странах Африки эта цифра достигает 70-80%. Это даже не каждый второй. ВИЧ рано или поздно переходит в СПИД», — сказал Волчков.

Вирусу значительно проще поразить человека с дефектной иммунной системой. Однако от такого человека он может передаться уже здоровому. Если не побороть вспышку оспы обезьян в странах Африки, заболевание будет распространяться и по Европе, считает вирусолог.