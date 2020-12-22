Вирусолог: вакцина Pfizer может быть опасна

Есть информация о том, что в Америке несколько пациентов столкнулись с тяжелыми побочными эффектами вплоть до анафилактического шока.

Чепурнов объяснил, что зарубежные препараты созданы по малоизвестным методикам, которые еще не до конца изучены. По этому причине в будущем могут возникнуть проблемы.

«Вводят генетический материал, по нему читаются и создаются белки уже внутри человеческого организма, и на них начинает реагировать иммунная система», — рассказал он о принципе работы вакцины.

Также он прокомментировал вакцинацию президента США Джо Байдена. По его словам, Байден находится уже в пожилом возрасте, поэтому он составляет группу риска. Соответственно, ему пришлось делать прививку, так как осложнения при коронавирусе могут наступить с большей долей вероятности, чем от вакцины.

Чепурнов пояснил, что точные последствия препаратов станут известны лишь со временем.