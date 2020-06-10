Вирусолог высказался о летальности коронавируса
Вопрос летальности этого вируса довольно сложный, считает доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Об этом сообщила НСН.
По его словам, «летальность зависит от многих причин», например «чем больше диагностируется случаев, тем ниже летальность».
«Если учитывается, что у человека был коронавирус и он относится к этой категории, это одно. Другое, если учитывается, что у него были сопутствующие заболевания», — уточнил Альтштейн и добавил, что «цифра летальности немножечко лукавая».