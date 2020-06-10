Вирусолог высказался о летальности коронавируса

По его словам, «летальность зависит от многих причин», например «чем больше диагностируется случаев, тем ниже летальность».

«Если учитывается, что у человека был коронавирус и он относится к этой категории, это одно. Другое, если учитывается, что у него были сопутствующие заболевания», — уточнил Альтштейн и добавил, что «цифра летальности немножечко лукавая».