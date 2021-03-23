Вирусолог предположил, что нарушение патента «Спутника V» является провокацией США

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что выпуск вакцины от коронавируса, нарушающей патент препарата «Спутник V», в США может быть попыткой провокации, написала «Общественная служба новостей».

Недавно глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о проблемах с американской компанией. Он отметил, что специалисты из Штатов могли нарушить патент на производство нашей вакцины от коронавируса.

По мнению Зуева, есть риск, что произведенная в США вакцина будет выдана за некачественный «Спутник V». Это может стать настоящим ударом по репутации России.

«Может быть и так, что США купили патент, а потом сделали плохую вакцину, чтобы показать, какая она „никудышная“. В таких случаях я отвечают философски — в жизни все может быть. Очень странно это, конечно. Но купила патент коммерческая фирма, а не государство», — заметил эксперт.

Как подчеркнул Зуев, надзорные службы не допустят того, чтобы нашу вакцину «испоганили».