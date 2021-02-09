Вирусолог: пока сложно сказать, какое значение будут иметь ковид-паспорта за границей

Профессор-вирусолог Александр Чепурнов предположил, какое значение будут иметь ковид-паспорта за границей. Об этом сообщило ИА Nation News.

По его словам, многое зависит от политической обстановки в мире.

«Когда на Западе хотят видеть наших туристов, они на многое закрывают глаза, а когда им приспичит в очередной раз изобразить свое неудовольствие, они делают вид, что их что-то не устраивает, поэтому спрогнозировать ситуацию сейчас сложно», — заявил вирусолог.

Он добавил, что большую роль сыграла публикация о российской вакцине «Спутник V» в медицинском журнале The Lancet. Чепурнов уверен, что это повышает авторитет России в глазах Европы.

Он отметил, что России стоит собирать данные о скорости вакцинации. Так как у других стран есть показатели по количеству привитых человек в день, а в России это не уточняется.

«В Bloomberg со звездочкой обозначены какие-то 800 тысяч человек, и указывается, что данные не поступают. И опять будем барахтаться в разговорах. Какие проблемы давать цифры по стране? Вот, что сегодня необходимо», — заявил вирусолог.