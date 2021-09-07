Вирусолог оценил возможность аварии в лаборатории Уханя

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов признался, что никогда не был в Уханьском институте вирусологии. Однако он допустил, что в биолаборатории BSL-4, предназначенной для работ с самыми опасными патогенами, могли быть утечки и аварии.

Эксперт сообщил газете «Известия», что вирусологи общаются между собой. Его иностранные коллеги сообщали, что в начале работы уханьской лаборатории в ней были недостатки.

«В BSL-4 лабораториях запрещены плинтусы. Там делается наливной пол и закругленный переход от пола к стенам, чтобы не было пыли и щелей. Так вот в Уханьском институте часть помещений были, судя по всему, отделаны не так. А это грубое нарушение, потому что может туда попасть патоген. Вы же целую комнату не можете подвергнуть обработке 124 °C 40 минут?» — отметил Нетесов.

Он рассказал, что, когда французские специалисты запускали у себя подобную лабораторию, они пригласили экспертов со всего света и собрали экспертные мнения. Они исправили немало допущенных огрехов и запустили комплекс только через год.

«Китайцы тоже вроде бы позвали международную группу экспертов, которая обнаружила у них немало недостатков, но запустили работу в корпусе этом они почти сразу, причем до этого визита. Правда, потом вроде бы эти недостатки исправили и на время исправления работы прекратили», — рассказал эксперт.

Он также рассказал об утечке вируса ящура в легендарном английском Портон-Дауне. Сначала специалисты списали вспышку заболеваемости скота на биотерроризм. Однако потом выяснили, что на той же площадке было расположено подразделение Минздрава и министерства сельского хозяйства Великобритании. Они занимались исследованием патогенов.

«Кроме того, там располагалась фирма, которая производит вакцину против ящура. Англия — страна теплая, намного теплее средней полосы России. Они для экономии заразные отходы из всех зданий собирали в одном и там дезактивировали. Трубы между зданиями почти за 30 лет проржавели, и стоки с недоинактивированным вирусом ящура выливались некоторое время в землю», — рассказал Нечесов.

Эксперты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предположили, что коронавирус могли завезти в Ухань на упаковках замороженных продуктов. Он вызвал эпизодические вспышки заболевания после первой волны ковида.