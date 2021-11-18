Вирусолог оценил прогноз Гейтса об окончании пандемии летом 2022 года

Вирусолог Сергей Нетесов прокомментировал слова Билла Гейтса о том, что пандемия может полностью закончиться летом 2022 года. Об этом сообщил «Ридус».

Он согласился, что это реалистичный прогноз. Нетесов отметил, что для этого важно, чтобы массовая вакцинация продолжалась, и чтобы фонд Билла Гейтса поддерживал ее в слаборазвитых странах.

«Судя по темпам вакцинации, эпидемия коронавируса может быть остановлена в развитых странах с большим чем 89% охватом вакцинации уже через два месяца», — заключил он.