Вирусолог объяснил высокую заболеваемость COVID-19 в США

В первую очередь на высокую смертность повлияли активность граждан и открытые госграницы. До пандемии люди поддерживали большое количество международных связей, поэтому инфекция началась сразу в нескольких местах. Вирус завезли на Западное и Восточное побережья, в Нью-Йорк, Сиэтл, Сан-Франциско.

Еще один фактор — отсутствие серьезных ограничительных мер.

«В Китае и в Европе вводились просто драконовские меры, вплоть до полицейского преследования людей, которые не соблюдают режим самоизоляции и социального дистанцирования. В Соединенных Штатах такого нет», — заметил Чумаков.

В последнее время общее число новых случаев заболевания снижается. По мнению Чумакова, можно говорить о реальном спаде. Многие граждане соблюдают масочный режим, массовые собрания в стране не поощряются, какое-то время не работали парикмахерские и салоны красоты.

Кривая заболеваемости в США складывается из многих параметров по каждому штату, отметил вирусолог. Например, в Нью-Йорке, Нью-Гэмпшире, Массачусетсе пандемия началась гораздо раньше — в апреле–мае.

«Сейчас там ситуация нормализовалась — не до нуля, конечно, но довольно приемлемый уровень заболеваемости», — сказал эксперт.

А в Калифорнии, Флориде, Техасе эпидемия только началась. Поэтому кривая в Америке отображает две волны. Разные штаты начали заболевать в разное время.

США с марта находятся на первом месте по числу заболевших COVID-19. По последним данным, в стране зафиксировано 5,623 миллиона случаев. Скончались 175 406 граждан. Количество новых заражений растет в Южной и Северной Дакоте, Айове, Канзасе, Вайоминге, на Гавайях. При этом в более чем 20 штатах наблюдается снижение этого показателя.