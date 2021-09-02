Вирусолог объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Израиле

Власти Израиля вернут часть коронавирусных ограничений. В стране растет заболеваемость, несмотря на то, что привита большая часть населения. Вирусолог Алексей Аграновский рассказал Lenta.ru, почему это происходит.

По словам специалиста, рост заболеваемости обусловлен «дельта»-штаммом коронавируса, который заражает детей.

«В настоящее время во многих странах, включая Израиль, доминирует штамм „дельта“, способный заражать детей и подростков, которые раньше не болели и которых не прививали. Кроме того, „дельта“ частично преодолевает вакцинную защиту у привитых взрослых. Отсюда рост заболеваемости», — пояснил Аграновский.

Он уточнил, что то, что вирус заражает новые чувствительные группы людей, не означает, что вакцинация не работает.

«По статистике, вакцинированные легче переносят COVID-19. Тяжелых и летальных случаев среди этой группы гораздо меньше. Скачок заболеваемости оценивают по числу положительных тестов, но вакцины защищают не от положительного ПЦР, а от тяжелых последствий», — заявил он.