Вирусолог назвал самое опасное свойство коронавируса

Специалист обратил внимание на высокую заразность вируса. По этой причине нужно организовать четырехкомпонентную систему борьбы: раннюю защиту, раннее выявление, раннюю диагностику и раннюю изоляцию.

Ранняя защита включает в себя индивидуальные меры: ношение масок и перчаток, тщательное мытье рук, соблюдение социальной дистанции 1,5–2 метра. Эти меры можно считать эффективными, поскольку зачастую новый коронавирус передается при непосредственных контактах и через поверхности, объяснил специалист.

На этапе раннего выявления важно оперативно вычислять людей, у которых проявляются симптомы, схожие с COVID-19. Необходимо в том числе измерять температуру в местах массового скопления людей. А сами люди должны сразу же обращаться к врачам, если заметят у себя появление подозрительных симптомов. К признакам болезни причисляются недомогание, жар, сухой кашель и нетипичная усталость.

Ранняя диагностика не менее важна, отметил вирусолог. Медики не должны смешивать в больницах зараженных коронавирусом и обычных пациентов. А значит, нужно специальное обследование в амбулаторных условиях. Дома не получится обеспечить качественное исследование, пояснил профессор.

А ранняя изоляция вводится, чтобы свести к минимуму контакты зараженных и здоровых граждан.

Всего в мире коронавирусом заразились более 3,9 миллиона человек, из них свыше 275 тысяч умерли и свыше 1,3 миллиона выздоровели.