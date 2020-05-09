    09 мая 2020, 15:54

    Вирусолог назвал самое опасное свойство коронавируса

    Алена Макаренко

    SARS-CoV-2 передается быстрее сезонного гриппа, ОРВИ или коронавируса MERS. Именно в этом выражается самое опасное свойство коронавируса. С таким заявлением выступил китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань, сообщил портал «Хуаньцюван».
    Вирусолог назвал самое опасное свойство коронавируса

    Специалист обратил внимание на высокую заразность вируса. По этой причине нужно организовать четырехкомпонентную систему борьбы: раннюю защиту, раннее выявление, раннюю диагностику и раннюю изоляцию.

    Ранняя защита включает в себя индивидуальные меры: ношение масок и перчаток, тщательное мытье рук, соблюдение социальной дистанции 1,5–2 метра. Эти меры можно считать эффективными, поскольку зачастую новый коронавирус передается при непосредственных контактах и через поверхности, объяснил специалист.

    На этапе раннего выявления важно оперативно вычислять людей, у которых проявляются симптомы, схожие с COVID-19. Необходимо в том числе измерять температуру в местах массового скопления людей. А сами люди должны сразу же обращаться к врачам, если заметят у себя появление подозрительных симптомов. К признакам болезни причисляются недомогание, жар, сухой кашель и нетипичная усталость.

    Ранняя диагностика не менее важна, отметил вирусолог. Медики не должны смешивать в больницах зараженных коронавирусом и обычных пациентов. А значит, нужно специальное обследование в амбулаторных условиях. Дома не получится обеспечить качественное исследование, пояснил профессор.

    А ранняя изоляция вводится, чтобы свести к минимуму контакты зараженных и здоровых граждан.

    Всего в мире коронавирусом заразились более 3,9 миллиона человек, из них свыше 275 тысяч умерли и свыше 1,3 миллиона выздоровели.