Вирусолог лаборатории в Ухане назвал возможную причину появления COVID-19

Вирусолог Даниэль Андерсон, работавшая в лаборатории института вирусологии в Ухане до ноября 2019 года, считает, что возможной причиной появления коронавируса стал естественный фактор.

В интервью Bloomberg она отметила, что исключать лабораторный вариант происхождения или «специального усиления» вируса не стоит.

«Я не такая наивная, чтобы сказать, что это стоит полностью списывать со счетов», — сказала Андерсон.

По словам вирусолога, уже были примеры, когда происходили утечки вирусов из лабораторий. Она привела в пример коронавирус SARS-CoV-1, который вызвал вспышку тяжелого острого респираторного синдрома в 2002–2004 годах. Он тоже был ненамеренно пару рыз «выпущен».

Странным, по её мнению, можно считать тот факт, что источник происхождения нынешнего SARS-CoV-2 до сих пор неизвестен.

Разведка США не смогла выяснить причины появления коронавируса. Американцы зашли в тупик в своем расследовании. Об этом стало известно накануне американской прессе.