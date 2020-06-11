Вирусолог из Италии заявил об ослаблении коронавируса

Последние исследования показали, что COVID-19 теряет свою мощь. Это значит, что второй волны осенью, скорее всего, не будет. Такое заявление сделал известный итальянский вирусолог Массимо Клементи.

По его словам, еще в мае медики из Италии зафиксировали, что заболевание теряет остроту. Ведь сократилось число людей, которым необходима интенсивная терапия. Об этом профессор, который также является проректором миланского университета Vita-Salute San Raffaele, сообщил РИА «Новости». Он заметил, что увеличилось число больных, которые могут лечиться дома.

Ученые нашли ответ, почему так получилось. Для этого они проанализировали данные 100 пациентов, которые находились в больнице с 1 по 15 марта, и еще 100 людей, госпитализированных во второй половине мая.

«Выяснилось, что вирусная нагрузка (мера тяжести вирусной инфекции, которая рассчитывается путем оценки количества вирусных частиц в определенном объеме биологической жидкости —прим. ред.) в начальной стадии эпидемии была значительно, в десятки раз выше, чем в конце мая. Этот результат имеет очень большое значение», — подчеркнул эксперт.

Вирусолог считает, что такие изменения могут означать ослабление самого коронавируса. Однако окончательные выводы пока делать рано. По мнению профессора, в скором времени 2019-nCoV будут переносить также, как и обычные респираторные заболевания.

«Если вирус, как мы полагаем, постепенно станет менее вирулентным, то повторения ситуации, возникшей этой зимой, не будет», — заключил он.

Тем не менее очень много людей уже заразились новым типом коронавируса. По последним данным, число инфицированных в мире превысило семь миллионов. Жертвами вируса стало более 400 тысяч больных.