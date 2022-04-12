Вирусолог Чепурнов предположил, почему штамм омикрон-ХЕ не вызвал новой волны заболеваемости

Вирусолог Александр Чепурнов рассказал, что штамм коронавируса омикрон-ХЕ, который считается более заразным, не вызвал новую волну заболеваемости. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Он отметил, что вирусологи прогнозировали новый всплеск в апреле, но он все еще не наступил. Возможно, это связано с тем, что штамм омикрон-ХЕ переносится в легкой форме.

«Пока ни в одной стране ЕС не вижу, чтобы после волны омикрона был спад, а затем снова подъем в связи с омикроном-ХЕ», — подчеркнул Чепурной.