Вирусолог Чепурнов допустил искусственное происхождение оспы обезьян

Раскручивание в СМИ темы оспы обезьян может быть инициативой фармацевтического лобби, а сам вирус могли искусственно модифицировать, поскольку он не мутирует сам. Такими мнением с Ura.ru поделился начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

По словам вирусолога, «нагнетание» темы оспы обезьян в СМИ может быть связано с тем, что доходы «бюрократов от здравоохранения» и бигфармы упали после спада пандемии коронавируса.

«Если дело только в попытке зацепиться бигфармы — слава богу. В противном случае это значит, что с этим вирусом кто-то поработал. Это ДНК, а не РНК-вирус. Маловероятно, что он сам по себе подвергнется каким-то модификациям. То, что для коронавируса привычно, а именно множество мутаций, здесь не проходит, потому что ДНК в тысячу раз реже имеет спонтанные изменения», — заявил Чепурнов.