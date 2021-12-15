Вирусолог Альтштейн усомнился в возможности пандемии неизвестной болезни из Южного Судана

Вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с Lenta.ru прокомментировал сообщение о неизвестной болезни, обнаруженной в Южном Судане. Ранее там от неидентифицированного заболевания скончались несколько десятков человек.

По словам специалиста, вероятность распространения этого заболевания по миру крайне мала, поскольку пандемии, такие как пандемия коронавируса, встречаются очень редко.

«Вероятность распространения по миру очень мала, потому что такие эпидемические микроорганизмы как, скажем, коронавирус встречаются редко и редко обладают таким свойством эпидемичности — способностью распространиться на весь мир», — успокоил Альтштейн.