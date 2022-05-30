Вирусолог Альтштейн усомнился в искусственном происхождении оспы обезьян

Вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с Pravda.Ru усомнился в гипотезе искусственного происхождения вируса оспы обезьян. Ранее в российских СМИ появились версии, что вирус якобы мог просочиться из биолабораторий США в Нигерии.

Вирус был впервые обнаружен еще в 1958 году. В странах Африки это довольно часто встречающееся заболевание, людям оно передается от животных, пояснил Альштейн.

«Этот вирус вообще-то эндемичен в Юго-Западной и Центральной Африке, встречается у животных и может передаваться к человеку. Но при передаче к человеку болезнь довольно серьезная. Когда это дальше идет от человека к человеку, быстро ослабевает. Никаких признаков рукотворного происхождения этого вируса у нас сейчас нет, не существует или только если что-то выдумывают», — подчеркнул ученый.