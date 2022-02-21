Вирусолог Альтштейн рассказал о смертельной лихорадке Ласса, выявленной в Великобритании

Вспышку смертельной болезни — лихорадки Ласса — зафиксировали в Великобритании. Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал для сайта телеканала «Звезда», насколько серьезна эта ситуация.

В Великобритании зарегистрировали три случая, один из них — со смертельным исходом. Однако широкое распространение заболевания вряд ли возможно.

«Вызывается эта болезнь аренавирусами, но она не имеет эпидемического распространения, вот такие вспышки возникают — это достаточно ограниченные. А так чтобы распространялось на большую территорию, этого нет, поэтому ожидать эпидемии Ласса или пандемии Ласса не приходится», — рассказал Альтштейн.