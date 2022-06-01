Вирусолог Альтштейн: 45% заболевших COVID-19 за все время пришлось на последние 5 месяцев

Почти половина случаев заражения коронавирусом за все время пандемии пришлись на первые пять месяцев 2022 года. Об этом Ura.ru рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Со второй половины декабря по март был мощный пик. Вообще в этом году заболело 237 миллионов человек. Это за пять месяцев заболело. А за те два года заболело немножко больше — 293 миллиона. Итого 55% приходится на те два года, и 45% приходится на пять месяцев 2022 года», — сказал ученый.

Он добавил, что по данным Центра Гамалеи, иммунитет к коронавирусу имеют около 90% населения России.