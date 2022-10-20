Вирусолог Аграновский оценил опасность нового штамма гриппа H3N2 | 360°

Мир 20 октября 2022, 11:37 Вирусолог Аграновский оценил опасность нового штамма гриппа H3N2 Вирусолог Аграновский: новый штамм гриппа не вызовет пандемию

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В России может распространиться новый штамм гриппа H3N2, который называют гонконгским. В разговоре с Тульской службой новостей вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, насколько опасен этот штамм и может ли он вызвать новую эпидемию.

По словам ученого, штамм не очень опасен. Впервые его выявили в 2010 году у свиней, с тех пор периодически фиксировались вспышки в разных точках мира. Штамм трудно передается от животных человеку, поэтому вероятность, что он вызовет эпидемию, мала.

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«H3N2 — редкий штамм», — заключил Аграновский.

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