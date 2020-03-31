Вирус вирусом, а война по расписанию. Градус в горячих точках становится все выше

Медиапространство сейчас практически целиком отдано коронавирусу. Прежние лидеры новостных заголовков — Донбасс, Сирия, Ливия, Йемен — упоминаются постольку поскольку. Но значит ли это, что конфликты в этих регионах исчерпали себя или хотя бы на время прекратились?

Как оказалось, для партизанских формирований и экстремистких группировок пандемия COVID-19 — просто находка. Эпидемия отвлекла внимание государств и миротворческих сил, а переговоры затруднены карантином. Свою роль сыграло и то, что эпидемиологическая обстановка непосредственно в зонах конфликтов пока не такая опасная, как в Китае, Европе или США, все-таки это не туристические или деловые центры.

Однако всем понятно, как быстро ситуация может измениться, а количество зараженных увеличиться. В этом случае ситуация может оказаться более чем критической. В условиях дестабилизации и неопределенности полномочных структур, в местах конфликтов практически невозможно будет обеспечить меры противодействия вирусу, не говоря уже об уровне медицинской помощи.

23 марта генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны всех конфликтов к глобальному прекращению огня, но результатов пока не видно.

Ливия

Артиллерийские взрывы прогремели в столице Ливии Триполи лишь накануне. Люди не готовы сдавать позиции и уходить на самоизоляцию — в городе бушевали протестующие. Тем временем власти сообщили уже о восьми зараженных коронавирусом, написала Al Jazeera.

При этом ливийские эксперты уверены, что если в стране начнется пандемия COVID-19, то ее система здравоохранения не справится с большим количеством пациентов. Первый случай заражения был выявлен в Ливии 24 марта.

При этом нельзя сказать, что сами власти не реагируют на коронавирус — в стране закрыли границы и учебные заведения, отменены общественные мероприятия, оба правительства ввели режим чрезвычайной ситуации. Но в этом нет смысла, когда в Триполи, самой горячей точке войны, продолжаются бои.

Боец оппозиции сжигает государственный флаг Ливии во время боев за город Рас-Лануф. Источник фото: РИА «Новости»

Сирия

Военные действия продолжаются и в Идлибе. Из последних новостей — Турция формирует бригады из своих военных и боевиков из «Джабхат аль-Ватания лил-Тахрир» (запрещенная в России террористическая организация). Как сообщает РИА ФАН, их используют для управляемых провокаций и возобновления военного конфликта в Идлибе. К слову, в Турции число заболевших коронавирусом приближается к 10 тысячам, погибших 168.

Больше всего опасений вызывают лагеря для вынужденных переселенцев, в которых трудно даже с гигиеной, не говоря о медицине. При этом в Сирии пока зараженных не так много, минздрав сообщал о девяти заболевших и одной смерти от COVID-19.

Сирия проводит частичную демобилизацию и реорганизацию своей армии. Пока это касается лишь части старшего поколения. Но аналогичные действия проводились и в годы гражданской войны, а численность САА сокращают и из-за уменьшения самой линии фронта.

Бойцы подразделения «Фатимиюн» на передней линии фронта к востоку от города Пальмиры. Источник фото: РИА «Новости»

Йемен

Гражданская война между южной и северной частью страны идет уже пять лет и точно не собирается останавливаться. В частности, некоторые арабские СМИ утверждают, что хуситы зовут людей воевать, потому что лучше «умереть в бою, чем от коронавируса», а на фронте «безопаснее всего». Только в минувший понедельник арабская коалиция нанесла несколько авиаударов по столице Йемена Сане.

Пока радует одно — в стране ни одного зараженного 2019-nCoV. Дело в том, что страна уже долгое время находится в морской блокаде, а из-за войны туда практически никто не едет.

Донбасс

Та же ситуация сложилась и на востоке Украины. Только за минувшие сутки ВСУ нарушили режим прекращения огня 12 раз. Были обстреляны несколько сел в ЛНР и ДНР. По информации РИА ФАН, только в полевом госпитале в Константиновке Донецкой области, в воинской части А3204, у пятерых солдат ВСУ подтвердилось заражение вирусом.