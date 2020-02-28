«Виртуальный реверс» газа на Украину начнется в Словакии

Компания уточнила, что объем газа составит 10 миллионов кубометров в сутки с возможностью увеличения в случае заинтересованности обеих сторон.

Также оператор рассказал, что мощность реверса обусловлена физическим направлением Украина — Словакия, соответственно ее могут прервать при отсутствии такового.