    28 февраля 2020, 14:07

    «Виртуальный реверс» газа на Украину начнется в Словакии

    Дарья Морозова

    Экспорт газа на Украину при помощи «виртуального реверса» начнутся в Словакии с 1 марта этого года. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу словацкого оператора ГТС Eustream.

    Компания уточнила, что объем газа составит 10 миллионов кубометров в сутки с возможностью увеличения в случае заинтересованности обеих сторон.

    Также оператор рассказал, что мощность реверса обусловлена физическим направлением Украина — Словакия, соответственно ее могут прервать при отсутствии такового.