«Виртуальный реверс» газа на Украину начнется в Словакии
Экспорт газа на Украину при помощи «виртуального реверса» начнутся в Словакии с 1 марта этого года. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу словацкого оператора ГТС Eustream.
Компания уточнила, что объем газа составит 10 миллионов кубометров в сутки с возможностью увеличения в случае заинтересованности обеих сторон.
Также оператор рассказал, что мощность реверса обусловлена физическим направлением Украина — Словакия, соответственно ее могут прервать при отсутствии такового.